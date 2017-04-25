Россия вышла на третье место в мире по военным расходам

Безусловным мировым лидером по военным расходам остаются США, говорится в опубликованном в понедельник ежегодном исследовании Стокгольмского института проблем мира (SIPRI). В 2016 г. они выросли на 1,7% по сравнению с 2015 г. и составили $611 млрд. На 2-м месте, по оценке SIPRI, Китай, на третье вышла Россия (см. таблицу).

Как говорится в исследовании, рост военных расходов США в 2016 г. «может означать конец тенденции сокращения расходов, которая была вызвана экономическим кризисом и выводом американских войск из Афганистана и Ирака» (в 2016 г. они были на 20% ниже, чем в 2010 г.). «Несмотря на сохраняющиеся законодательные ограничения на размер общего бюджета США, увеличение военных расходов было согласовано конгрессом, – отмечает директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. – Но будущее военных расходов остается неопределенным из-за меняющейся политической ситуации в США». Военные расходы европейских стран – членов НАТО тоже растут с 2015 г. и в 2016 г. увеличились на 2,6%, в том числе в Центральной Европе – на 2,4%, что «отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу», цитирует SIPRI своего эксперта Симона Веземана: «Хотя военные расходы России в 2016 г. составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО».

По мнению Василия Зацепина из Института экономической политики им. Гайдара, «военное обременение» российской экономики в 2016 г. было еще выше, чем это рассчитал SIPRI, – не 5,3%, а 5,7% ВВП. По его словам, эта разница объясняется тем, что в общей сумме надо учесть пенсии Росгвардии и Погранслужбы ФСБ, которые тоже являются компонентами военной организации страны, а также скрытые секретные субсидии оборонно-промышленному комплексу. Веземан поясняет, что SIPRI учитывал расходы на погранслужбу и войска Росгвардии, а также на «закрытые города».

По словам бывшего чиновника Минобороны, военные расходы России в 2016 г. включали в себя примерно 800 млрд руб. на досрочное погашение выдаваемых с 2011 г. гарантированных бюджетом кредитов госбанков на исполнение гособоронзаказа, что составляет примерно 0,9% ВВП, или $11,9 млрд по средневзвешенному курсу. Без учета этой единоразовой операции, которая в дальнейшем не будет повторяться, получится, что реальные российские военные расходы ниже, чем SIPRI насчитал Саудовской Аравии, и Россия занимает лишь 4-е место. А поскольку не ясно, какие расходы относятся в таком случае к военным в бюджетах других стран, реальный уровень российских оборонных расходов может быть еще ниже, не исключает собеседник «Ведомостей». При этом уже решено, что расходы по разделу «Национальная оборона» в 2017–2018 гг. будут уменьшаться на 6% ежегодно, в то время как новая администрация США объявила о планах роста военных расходов и требует того же от своих союзников по НАТО и в Восточной Азии. На Ближнем Востоке и в Китае с учетом складывающейся ситуации тоже вряд ли стоит ждать сокращения военных расходов в ближайшие годы, заключает собеседник.