Эрдоган рассказал об отношении Путина к Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не видит политического будущего Сирии с ее нынешним лидером Башаром Асадом. «Асад не является адресом перспективного решения по Сирии. Он атаковал свой народ танками, пушками, бочковыми бомбами, химическим оружием, истребителями. Как вы думаете, он мог бы стать средством решения проблемы?», - заявил он в интервью Reuters.

Турецкий лидер также рассказал об отношении к Асаду российского президента Владимира Путина. «Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не его (Асада) адвокат», - пересказывает турецкий президент слова российского. Агентство интерпретирует это как намек на «смягчение российской поддержки» режиму Асада.

Ранее Путин заявлял об отсутствии доказательств применения сирийскими войсками химического оружия и поддержал расследование инцидента, ставшего поводом к американским ударам по Сирии. Действия США он расценил как нарушение международного права и провел аналогию с вторжением США в Ирак в 2003 г. «Скучно, девочки», - резюмировал Путин, по памяти процитировав Остапа Бендера.