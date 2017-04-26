Кремль: Путин встретится с Меркель в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 2 мая в Сочи. «Я могу это подтвердить», - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналиста.

О том, что Меркель ждут в России в мае, Путин сообщил 16 марта, принимая в Москве премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. «Она (Меркель) несколько раз напоминала мне, чтобы я не забыл этого сделать, и она сказала, что в начале мая хочет посетить Вас», – сказал баварский премьер. «Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая», - сказал тогда Путин.