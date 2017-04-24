Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций

Вопрос санкций, введенных Европейским союзом против России в 2014 г., всплывал на состоявшихся сегодня переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Что касается санкций, то да, этот вопрос всплывал в нашей беседе, - сказал министр на пресс-конференции по итогам консультаций с главой европейской дипломатии. - Мы сами этот вопрос не затрагиваем, но он всплывал неизбежно, потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накапливаются в наших отношениях с Евросоюзом».

«Федерика [Могерини] сегодня сделала очень интересный нюанс, сказав, что Евросоюз выступает за то, чтобы минские соглашения выполняли все, - указал он. - Как вы понимаете, это включает и правительство в Киеве, и ополченцев Донбасса в Донецке и Луганске, и включает и Евросоюз, потому что Германия и Франция, по большому счету, действовали от имени Евросоюза, тем более что все эти договоренности были одобрены в Совете Безопасности ООН».

«Но если эти договоренности должны выполнять все, то, наверное, обязанность России сделать так, чтобы Луганск и Донецк, чьи подписи стоят под минскими договоренностями, конструктивно и в полной мере выполняли свою часть обязательств, а Германия и Франция должны обеспечить, чтобы то же самое делало украинское правительство, - отметил Лавров. - Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с ДНР и ЛНР, хотя [это] записано черным по белому в минских документах».