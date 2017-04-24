Лавров: заявление ЕС о притеснении геев в Чечне должно опираться на факты

Москва заявляет, что подтвержденной информации о нарушениях прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике нет, и призывает Евросоюз опираться на факты, а до того не выступать с резкими заявлениями.

«Мы предпочли бы, чтобы Евросоюз, если уж хочет установить истину, сначала бы дождался того, подтвердятся сведения или нет, прежде чем выступать с такими жесткими осуждениями... Что касается конкретных озабоченностей по поводу того, что происходит с людьми из категории ЛГБТ в Чечне или какой-либо другой части РФ, любые факты, а не подозрения будут незамедлительно расследованы. Об этом неоднократно заявляли российские власти», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем европейской дипломатии Федерикой Могерини.

«Информации, которая подтверждала бы эти обвинения, пока мы окончательно не видели, но повторяю: нас заботит любое нарушение прав человека. Главное, чтобы эти обвинения подтверждались фактами и чтобы они не использовались в политических целях, как это стало модно использовать любой российский фактор в каких-то внутриполитических целях в европейских странах», - подчеркнул Лавров.

Могерини сказала, что обсуждала с Лавровым вопрос о правах геев. «Что касается вопроса о гей-сообществе в Чечне, то да - мы передали российскому правительству, что это часть их обязанности - защищать своих граждан, - сказала она. - Мы считаем, что власти России несут прямую ответственность за защиту прав своих граждан».

На минувшей неделе о том, что сигналы о притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет никаких людей, где, скажите, кто эти люди, где они живут? <...> Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных», - прокомментировал Песков информацию «Новой газеты».

В адрес «Новой газеты» стали поступать открытые угрозы после публикации двух материалов о преследовании, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Сегодня «Новая газета» написала, что глава Чечни Рамзан Кадыров обманул президента Путина во время встречи в Кремле 19 апреля, назвав фамилию преследуемого, которую газета не публиковала. это, по мнению журналиста, показывает высокую информированность Кадырова о ситуации.