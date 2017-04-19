Кадыров назвал материалы в СМИ об убийствах геев в Чечне провокацией и неправдой

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг ранее опубликованную в СМИ информацию о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.

По его словам, статьи носят провокационный характер. «Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного человека фамилию», - сказал Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, упоминаемый в СМИ якобы убитый человек находится у себя дома. «Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», - отметил Кадыров.

Глава Чечни доложил президенту о ситуации с безопасностью в Чечне. По его словам, серьезных угроз в республике нет.

Ранее «Новая газета» опубликовала статью, в которой говорилось о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Из-за сексуальной ориентации были убиты как минимум три человека, писало издание.