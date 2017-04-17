Прокуратура Чечни начала проверку информации о преследовании геев

Прокуратура Чечни проводит проверку сведений из публикации «Новой газеты» о преследовании геев, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Такая информация поступила в прокуратуру Чеченской Республики, по данному факту организована проверка», – сказал сотрудник пресс-службы.

В «Новой газете» вышла серия публикаций о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «абсолютной ложью» и подчеркнул, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

В связи с этими материалами, как сообщили в редакции, в адрес журналистов издания начали поступать угрозы.

Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы издания, сообщил, что «Новая газета» в судебном порядке пытается добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование о преследовании жителей Чечни в связи с их сексуальной ориентацией.

6 апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и прокуратуру Чечни с просьбой проверить данные «Новой газеты». Она объяснила, что поводом ее запроса стало обращение международной правозащитной организации Amnesty International (AI).