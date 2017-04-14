Песков прокомментировал обращение "Новой газеты" об угрозах из Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили письмо главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова об угрозах в адрес журналистов, поступающих из Чеченской республики.

«В Кремле следят за этой ситуацией, мы получили обращение от главного редактора "Новой газеты". Я, в частности, получил письмо, где также излагается эта ситуация», - сообщил Песков.

По его словам, «если, по мнению кого-то, публикации в газете носили клеветнический характер или искажающий реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов тех или иных материалов».

«Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более мы против каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для безопасности и жизни журналистов», - добавил пресс-секретарь главы государства.

В то же время Песков заявил, что не обладает информацией о возможных притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. «Мы с вниманием относимся к сообщениям СМИ, однако при всем желании мы не можем воспринимать эти сообщения как проверенную информацию», - сказал Песков.

По его словам, Кремлю неизвестно «о каких-либо поступающих в правоохранительные органы обращениях или жалобах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на этот счет». Однако добавил, что он может ошибаться и «такие обращения имели место».

Касаясь заявлений представителей ОБСЕ о том, что в Чечне сложилась тревожная ситуация, нарушаются права сексуальных меньшинств, Песков сказал: «Если ОБСЕ в этом случае располагает большей информацией, чем мы, по всей видимости, какие-то основания у ОБСЕ имеются».