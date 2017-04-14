Муфтий Чечни ответил на обращение журналистов «Новой газеты»

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пояснил слова Высокого собрания республики о возмездии журналистам «Новой газеты». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Насчет возмездия – возмездие всевышнего Аллаха их настигнет непременно. Они не только чувства некоторых задели, задели весь чеченский народ, задели духовенство, задели самое святое. Надо было бояться тогда, когда они распространяли необоснованную клевету. Бояться надо было, что их привлекут к ответственности. Сейчас они уже в любом случае ответят, ответят по букве закона Российской Федерации», – пояснил Межиев в ответ на обращение Муратова.

Ранее «Новая газета» опубликовала заявление, в котором говорится, что в Чечне на собрании представители 24 чеченских вирдов, исламские богословы и «лидеры общественного мнения» 3 апреля приняли резолюцию, «открыто и прямо» призывающую к расправе над журналистами.

«Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», – говорится в одном из пунктов резолюции. «Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», - приходит к выводу редакция газеты. Издание утверждает, что собрание, на котором присутствовали 15 000 человек, состоялось через три дня после первой публикации газетой статьи о преследуемых в республике гомосексуалах.

1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Источник в правительстве Чечни заявил «Интерфаксу», что журналистам не нужно искать угрозы там, где их нет. «Жители Чеченской республики свободно высказывают свое мнение по животрепещущим вопросам. Убеждения не нужно согласовывать с властями Чечни. Поэтому комментариев официальных структур в данном случае не предполагается. Можно сказать одно: не нужно искать прямых угроз там, где их нет», - сказал собеседник агентства.