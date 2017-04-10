Могут ли в Чечне быть геи

Первого апреля «Новая газета» (со ссылкой на источники в администрации Чечни, МВД, УФСБ, прокуратуре республики и на местных ЛГБТ-активистов) написала о масштабных преследованиях мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, развернутых в Чечне. По данным издания, в феврале в республике были задержаны более сотни мужчин, они содержатся в специальной тюрьме и подвергаются пыткам, а три человека (их имена известны редакции) убиты родственниками. Восьмого апреля информацию об облавах на геев со ссылкой на собственные источники подтвердило «Радио Свобода». По их данным, облавы начались еще в декабре, в республике две специализированные тюрьмы, у издания есть данные о двух убийствах.

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