«Новая газета» сообщила об угрозах со стороны Чечни

В Чечне на собрании представители 24 чеченских вирдов, исламские богословы и «лидеры общественного мнения» 3 апреля приняли резолюцию, «открыто и прямо» призывающую к расправе над журналистами, пишет «Новая газета».

«Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», – говорится в одном из пунктов резолюции. «Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», - приходит к выводу редакция газеты. Издание утверждает, что собрание, на котором присутствовали 15 000 человек, состоялось через три дня после первой публикации газеты статьи о преследуемых в республике гомосексуалах.

Во время собрания Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины».

По мнению «Новой», за последние три года в Чечне «резко» увеличился уровень насилия, что связано с отсутствием расследования убийства Бориса Немцова, которое «сошло с рук заказчикам» преступления. В итоге отсутствие наказания за преступление привело к «их [чеченцев] полной уверенности в собственной неуязвимости».

Журналисты «Новой» призвали российские власти сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности.

Газета также добавляет, что в связи с публикациями «Новой» о преследованиях гомосексуалов в Чечне главный редактор газеты Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет провести проверку.

После обнародования заявления «Новая газета» в Facebookсообщила о возможной DDoS-атаке на свой сайт. «После публикации заявления редакции доступ ко всему сайту "Новой газеты" прекратился. Техподдержка сообщает о возможной DDoS-атаке. Разбираемся», - заявили в газете.

1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «абсолютной ложью» и подчеркнул, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

Источник в правительстве Чечни заявил «Интерфаксу», что журналистам не нужно искать угрозы там, где их нет. «Жители Чеченской республики свободно высказывают свое мнение по животрепещущим вопросам. Убеждения не нужно согласовывать с властями Чечни. Поэтому комментариев официальных структур в данном случае не предполагается. Можно сказать одно: не нужно искать прямых угроз там, где их нет», - сказал собеседник агентства.