Песков: Правоохранители проверят информацию о преследовании гомосексуалистов в Чечне

Кремль не располагает достоверной информацией о преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что не знает, «насколько эта информация соответствует действительности».

В то же время, добавил Песков, «есть публикации и органы внутренних дел будут проверять»: «Я не являюсь большим специалистом в области нетрадиционной ориентации и не могу квалифицированно ответить на ваш вопрос».

В субботу «Новая газета» сообщила, что в Чечне задержано более 100 мужчин в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией или подозрением в таковой. Газета также сообщила, что ей известны имена уже троих погибших.

Песков не располагает информацией о том, заведено ли дело по расследованию появившихся в СМИ публикаций. «Мы не располагаем такой информацией, и это не является прерогативой Кремля. Если были какие-то действия со стороны правоохранительных органов, которые, по мнению каких-то граждан, осуществлялись с какими-то нарушениями, то эти граждане могут использовать свои права, подать соответствующие жалобы, обратиться в суд. Конечно, в этом случае, если какие-то нарекания и жалобы у граждан есть, они будут обращаться в соответствующие органы», – сказал Песков.