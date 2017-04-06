Совет Европы призвал Москалькову проверить сообщения о задержании геев в Чечне

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову проверить сообщения СМИ о нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне. «Учитывая серьезность этих заявлений, я уверен, что вы изучите их с должным вниманием», — говорится в письме Ягланда. Он попросил Москалькову проинформировать его о результатах расследования.

О задержании и убийствах жителей Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией сообщила «Новая газета». По данным издания задержано уже более 100 мужчин, как минимум трое погибли. «Среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих», — пишет газета.