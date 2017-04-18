Правоохранительные органы не получали жалоб о похищении геев в Чечне – Москалькова

В правоохранительные органы не поступали обращения о похищении людей на территории Чечни, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я получила ответы на мои запросы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета России, от Министерства внутренних дел и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было», – сказала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что попросила у «Новой газеты» сообщить имена пострадавших, так как отсутствие этих данных осложняет дальнейшую проверку информации.

6 апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и прокуратуру Чечни с просьбой проверить данные «Новой газеты». Она объяснила, что поводом ее запроса стало обращение международной правозащитной организации Amnesty International (AI).

В «Новой газете» вышла серия публикаций о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «абсолютной ложью» и подчеркнул, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

В связи с этими материалами, как сообщили в редакции, в адрес журналистов издания начали поступать угрозы.