Песков назвал фантомными и неподтвердившимися жалобы на преследования геев в Чечне

В Кремле не слышали, чтобы подтвердились сообщения «Новой газеты» о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Как передает ТАСС, это на брифинге 20 апреля заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что эту информацию проверяют правоохранительные органы и омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Хочется подчеркнуть, что сигналы не подтверждаются», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Эту тему обсуждали 19 апреля президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам пресс-секретаря российского лидера, Кадыров на этой встрече высказал мнение, что сообщения СМИ о преследовании геев являются «искажением реальности и клеветой». «Мы знаем, что когда нарушается закон, гражданин идет и жалуется в полицию, жалуется в СМИ. <...> Но нет никаких людей, где, скажите, кто эти люди, где они живут?» – отметил Песков, когда журналисты сказали, что такие обращения получали. «Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Также, по словам Пескова, Кадыров заверил Путина, что в республике никто не угрожает журналистам за эти публикации. По его словам, глава Чечни подчеркнул, что общественное мнение в республике «весьма непримиримо» относится к клевете в СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. «Но вместе с тем он также подтвердил, что, конечно, безосновательно говорить о том, что кто-то может угрожать журналистам, которые об этом пишут, угрожать их безопасности в республике. Об этом речи идти не может», – рассказал Песков. «Подтверждение того, что все происходит исключительно в законных рамках, естественно, было одобрено президентом – те заверения, которые были даны главой Чечни», – сказал он (цитата ТАСС).

Москалькова 20 апреля призналась, что у нее возникают подозрения, что заявления о пропаже и убийстве геев в Чечне – это ложный донос. По словам омбудсмена, дальнейшей проверке мешает отсутствие имен возможных пострадавших. Москалькова добавила, что уже отправила запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и прокуратуру Чечни. Ни в одном из ведомств не зарегистрировано ни одного такого преступления. «Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в г. Аргуне, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол – не соответствует действительности», – сказала Москалькова.