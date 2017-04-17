СКР начал проверку сообщений об угрозах в адрес «Новой газеты»

Следственный комитет (СК) проверяет информацию об угрозах журналистам «Новой газеты» в связи с публикацией о притеснениях в Чеченской Республике лиц гомосексуальной ориентации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация представителей "Новой газеты" об угрозах в их адрес в связи с опубликованием материала проверяется следственными органами СК в установленном законом порядке», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что на сегодня в следственные органы СК по Чечне «обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало».

Ранее «Новая газета» разместила заявление редакции, в котором сообщила об угрозах в адрес журналистов издания в связи с материалом, где говорилось о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне. После размещения заявления сайт газеты подвергся DDoS-атаке, о чем редакция сообщила в своем аккаунте в Facebook.