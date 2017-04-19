В редакцию «Новой газеты» доставлен конверт с белым порошком

В редакцию «Новой газеты» поступил конверт с белым порошком, сообщает издание. Судя по фотографии конверта, на нем отмечено только то, что он отправлен якобы из Грозного. Подробный обратный адрес не указан. Конверт адресован руководству издания.

В редакции начали работать оперативные службы МЧС и полицейские. Как сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, работа оперативных служб не создает проблем для редакции, коллектив работает в штатном режиме. Она добавила, что эвакуация редакции не проводилась.

Ранее в адрес «Новой газеты» стали поступать открытые угрозы после публикации двух материалов о преследовании, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Руководство Чечни после этого высказывалось в том плане, что лиц нетрадиционной ориентации в регионе нет. Экстренное собрание в центральной мечети Грозного представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики приняло резолюцию, в которой редакция усмотрела призыв к расправе над журналистами. На угрозы газета пожаловалась в Следственный комитет России. СКР сообщил о начале проверки.

спорами сибирской язвы. В результате пять человек погибли и еще 17 заразились. ФБР закрыло дело в 2010 г. Подозреваемым был признан микробиолог Брюс Эдвардс Айвинс, который летом 2008 г. покончил с собой.