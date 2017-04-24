ЕС заинтересован в сотрудничестве с Россией по контртеррору, Сирии и Ливии - Могерини

Несмотря на разногласия по Украине и Крыму, Евросоюз и Россия могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом, а также по Сирии и Ливии, заявила верховный представитель ЕС по внешней и оборонной политике Федерика Могерини.

«У нас существуют определенные разногласия, связанные с Украиной, с Крымским полуостровом, но, тем не менее, перед нами стоят общие вызовы и есть темы для сотрудничества», - сказала она в начале встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, и я хочу подтвердить нашу заинтересованность в сотрудничестве по таким вопросам, как судьба Сирии, Ливии", - подчеркнула она.