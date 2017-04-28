Белый дом причислил к успехам первых 100 дней Трампа изоляцию России в ООН

Дальнейшая изоляция Сирии и России в ООН за счет успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзинь Пином отнесена к числу достижений первых 100 дней правления президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Администрация Трампа указывает, что это – один из примеров политики противостояния странам, которые угрожали нацбезопасности США в результате слабой дипломатии предыдущих президентов. В числе других достижений действующего американского лидера на этом направлении называется введение санкции против Сирии и Ирана, «работа по изолированию Северной Кореи» и перемещение военной техники для противостояния ее ракетной программе и, конечно, удар по сирийской авиабазе.

27 апреля постпред США в ООН Никки Хейли призвала СБ всемирной организации сконцентрироваться на оказании давления на Россию из-за ситуации в Сирии. «Именно они (Россия) могли бы остановить это (кровопролитие в Сирии), если бы захотели… Мы должны оказывать давление на Россию», - цитирует ее Reuters.

Ранее Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей возможное применение химического оружия в сирийском Хан-Шейхун 4 апреля. Несмотря на то, что документ набрал необходимые для принятия 10 голосов, Москва наложила на него вето. Китай при голосовании воздержался.