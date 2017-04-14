Заместитель Лаврова оправдал риторику дипломата в ООН, упомянув горох, кол на голове и росу

России нужно было послать коллегам по Совету Безопасности ООН серьезный эмоциональный сигнал, объяснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков резкую риторику заместителя постпреда Владимира Сафронкова, обращенную к британскому представителю Мэттью Райкрофту. Критику поведения дипломата замминистра назвал странной. «Крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России, - цитирует его ТАСС, . - Настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния политического зомбирования тех, кто сидит с нами за одним столом в зале Совбеза или исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается».

Рябков убежден, что «Сафронков сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации». Как передает «РИА Новости», он заверил, что этот дипломат «может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки».

«Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения, почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая - про глаза и росу», — добавил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Рябков посоветовал представителям Запада в этой ситуации подумать над своим поведением.

12 апреля Райкрофт раскритиковал Россию за поддержку президента Сирии Башара Асада. Сафронков обратил внимание спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, что британский дипломат пытается помешать политическому процессу и внести в Совбез конфронтационность и враждебность. «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? – заявил дипломат британцу. – Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал».

«Ты сегодня говорил, г-н Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» – заявил Сафронков (цитата «РИА Новости»).