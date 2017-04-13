Песков считает оправданным требование российского дипломата в ООН «не отводить глаза»

В Кремле считают обоснованной жесткую риторику заместителя постпреда России в ООН Владимира Сафронкова, который в дискуссии с британским постпредом Мэттью Райкрофтом потребовал, чтобы тот смотрел ему в глаза. Как передает ТАСС, это заявил на следующий день на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что острота сирийском проблемы и необходимость защищать интересы России оправдывает жесткую тональность.

«Ничего оскорбительного сказано не было», – напомнил чиновник. Он добавил, что темы дискуссий в Совбезе ООН «действительно, весьма остры», «зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений».

«Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями, поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, – достаточно жестко», – объяснил Песков.

12 апреля Райкрофт раскритиковал Россию за поддержку президента Сирии Башара Асада. Сафронков обратил внимание спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, что британский дипломат пытается помешать политическому процессу и внести в Совбез конфронтационность и враждебность. «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? – заявил дипломат британцу. – Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал».

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» – заявил Сафронков (цитата «РИА Новости»).