Захарова рассказала о первоапрельской шутке МИДа

Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook 1 апреля опубликовало аудиозапись, пародирующую автоответчик, установленный на телефонах российских посольств за границей. В шуточной аудиозаписи предлагались следующие пункты голосового меню: «заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам», «воспользоваться услугами русских хакеров» и «по вопросам вмешательства в выборы».

Как рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, после размещения аудио в ведомство обратились журналисты агентства Associated Press с просьбой подтвердить, что запись является шуткой.

«1 апреля часа в три дня в департамент информации и печати МИД России позвонили корреспонденты Associated Press и попросили "официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой". Мне жаль, что мы испортили AP праздник — они ведь, наверняка, отмечали», — написала Захарова в Facebook.