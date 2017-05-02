У Путина состоялся телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом борьбу с терроризмом и действия КНДР. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Беседа президентов стала третьей с момента инаугурации американского президента. Обсуждён целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса», - говорится в пресс-релизе.

«Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове», - уточнили в Кремле. Путин призвал Трампа к сдержанности и снижению уровня напряженности.