Time включил Путина в топ-100 самых влиятельных людей

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира. Рейтинг разделен на четыре категории: «Пионеры», «Художники», «Лидеры», «Титаны», «Идолы».

Вместе с президентом России Владимиром Путиным в категорию «Лидеры» попали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, Ким Чен Ын, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, президент Филиппин Родриго Дутерте. Вместе с мировыми лидерами в этот список были включены основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассандж, папа римский Франциск и предприниматель Мелинда Гейтс.

В сопроводительном тексте, автором которого является бывший президент СССР Михаил Горбачев, отмечается, что Путин унаследовал кризис от Бориса Ельцина, однако ему удалось стабилизировать ситуацию, сохранить государство и укрепить его экономическое положение.

При этом Горбачев отмечает, что Россия сможет добиться успеха «только через демократию». «Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийности, справедливым выборам и регулярной ротации правительства. Это должно определить роль и ответственность президента», – пишет бывший президент СССР.