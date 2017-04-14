Путин заработал больше Медведева в 2016 году

Президент России Владимир Путин в 2016 г. получил доход в размере 8,86 млн руб. Заработок главы государства в прошедшем году оказался на 33 000 руб. меньше, чем в 2015 г. Таковы данные декларации о доходах, расходах и имуществе.

Как сообщается на сайте Кремля, доход Путина составил 8 858 432 руб. Средний ежемесячный доход Путина в 2016 г. составил 738 000 руб., в 2015 г. данный показатель оценивался на уровне 741 000 руб.

Движимое и недвижимое имущество президента осталось без изменений. В собственности главы государства имеется земельный участок площадью 1500 кв. м, квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании Путина также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Данные объекты расположены на территории России. Помимо этого в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

В 2013 г. президент заработал более 3,6 млн руб., в 2014 г. его доход составил 7,6 млн. Рост дохода в два раза объясняется указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чьи зарплаты на тот момент были существенно меньше зарплат их подчиненных. В 2015 г. доход президента составил около 8,9 млн руб.

Председатель правительства Дмитрий Медведев, согласно данным декларации, заработал в прошлом году 8,59 млн руб. В собственности у премьер-министра находится квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска, у его супруги Светланы – два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Кроме того, Медведев арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.

Согласно декларации ежемесячный заработок Медведева в 2016 г. составлял приблизительно 715 000 руб. В 2012 г. Медведев заработал 5,8 млн руб., в 2013 г. его доход составил 4,3 млн руб., в 2014 г. он заработал 8,5 млн руб. (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 г. заработок премьера составил 8,8 млн руб., отмечает ТАСС. В 2016 г., как и годами ранее, супруга Медведева не получила никакого дохода. Единственный сын Медведевых Илья - совершеннолетний. Сведения о его доходах и имуществе в налоговые органы не предоставляются.

Больше всех среди членов правительства в 2016 г. заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно декларации его доход составил 582 146 000 руб. В 2015 г. его заработок был значительно ниже - 47,9 млн руб. Доходы министра за год увеличились более чем в 12 раз. В день Кузнецов зарабатывал в среднем около 1,6 млн руб.

Годом ранее лидером рейтинга по доходам среди членов правительства был министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов. Его доход в 2015 г. составил более 455 млн руб. По итогам 2016 г. Абызов на втором месте в списке самых «богатых» министров с доходом в размере 520,9 млн руб. На третьем месте рейтинга вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с доходом а размере 356,9 млн руб.

Меньше всех в 2016 г. заработали министр сельского хозяйства Александр Ткачев (5,6 млн руб.), а также министры природы и спорта Сергей Донской и Павел Колобков (по 5,7 млн руб.).

Впервые в 2017 г. декларацию о доходах подали министр экономического развития Максим Орешкин (за 2016 г. заработал 16,5 млн руб.) и министр образования и науки Ольга Васильева (6 млн руб.).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал в прошлом году больше Путина - 12,813 млн руб., его супруга Татьяна Навка – 120,815 млн руб. В собственности у пресс-секретаря президента две квартиры (111,7 и 112,5 кв. м), ½ доли в квартире площадью 55,3 кв. м, а также парковочное место (12,6 кв. м). Пресс-секретарь пользуется двумя земельными участками (7967 и 1406 кв. м) и жилым домом (779,2 кв. м), он также владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Жена Пескова задекларировала два земельных участка (7967 и 1406 кв. м), два жилых дома (779,2 и 353,5 кв. м), три квартиры в России (180,4, 108,4 и 78,8 кв. м), одну квартиру в США (126 кв. м) и одно машино-место (20,8 кв. м). Кроме того, Татьяне Навке принадлежит Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz МL63 AMG, Lexus RX350 и мотовездеход Yamaha.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заработал в 2016 г. 33 548 282 руб., доход его супруги составил в прошлом году 310 679 руб.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в прошлом году заработала 26,940 млн руб. Она задекларировала 1/3 квартиры площадью 70,6 кв. м и квартиру площадью 112,2 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-TYPE 2003 года выпуска. Годовой доход ее супруга Ярослава Кузьминова, депутата Мосгордумы и ректора НИУ ВШЭ, составил 29,662 млн руб. У него в собственности земельный участок (1470 кв. м), дача (326,1 кв. м) и 1/3 квартиры (70,6 кв. м).

Помощник президента Владислав Сурков заработал в 2016 г. 8,758 млн руб. Согласно данным декларации Сурков не владеет никакой недвижимостью и автомобилями, однако использует квартиру (59,4 кв. м), два земельных участка (6000 и 936 кв. м) и жилой дом (598 кв. м). Его супруга не имеет никакой недвижимости в пользовании, но владеет шестью земельными участками (9000, 21 049, 1854, 10 503, 6000 и 936 кв. м), жилым домом с хозяйственными постройками (761,6 кв. м), жилым домом (598 кв. м) и домом охраны с гаражом (176,8 кв. м). У нее в собственности два автомобиля - Ford Galaxy и Mercedes-Benz V 250 d, а годовой доход составил 7,226 млн руб.

Среди сотрудников администрации президента России больше всех в 2016 г. заработал Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации задекларировал 85,487 млн руб. годового дохода. У него в собственности земельный участок (7116 кв. м), жилой дом с хозпостройками (698,5 кв. м), жилое строение (169,7 кв. м), машино-место (12,7 кв. м), спортивно-оздоровительный блок (630,4 кв. м) и хозпостройка (68 кв. м); в пользовании – квартира (254,3 кв. м) и лесной участок (5000 кв. м).

Его супруга заработала в прошлом году 353 250 руб., у нее в собственности, согласно декларации, нет ни недвижимости, ни автомобилей. В пользовании Марии Кириенко указан тот же перечень недвижимости, что и у Сергея Кириенко в собственности и в пользовании.

В 2015 г. доход Кириенко по основному месту работы составлял 49,259 млн руб., 56,160 млн руб. составила премия, выплаченная за 2012-2014 гг., на графу «другие доходы» пришлось 28,190 млн руб., доход его супруги в 2015 г. - 3,695 млн руб.

Сколько заработали Путин и другие чиновники в 2016 году