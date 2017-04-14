Сколько заработали Путин и другие чиновники

Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства / ТАСС

Владимр Путин заработал больше Дмитрия Медведева в 2016 г. Президент России в 2016 г. получил доход в размере 8,86 млн руб. Заработок главы государства в прошедшем году оказался на 33 000 руб. меньше, чем в 2015 г. Таковы данные декларации о доходах, расходах и имуществе

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