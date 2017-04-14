Власть

Рейтинг доходов правительства – 2016

В этом году среди министров сменился лидер по доходам
В 2016 г. в правительстве сменился лидер по доходам
В 2016 г. в правительстве сменился лидер по доходам
Е. Разумный / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.

20 членов правительства, получивших самый высокий доход

Фамилия, имя Должность Семейный, млн руб.
2016 2015
1 Кузнецов Лев Министр по делам Северного Кавказа 614,88 58,75
2 Абызов Михаил Министр 520,92 456,26
3 Трутнев Юрий Заместитель председателя правительства - полпред президента в ДВФО 357,78 154,64
4 Мантуров Денис Министр промышленности и торговли 133,85 149,87
5 Шувалов Игорь Первый заместитель председателя правительства 132,91 189,71
6 Силуанов Антон Министр финансов 95,44 34,40
7 Дворкович Аркадий Заместитель председателя правительства 85,29 148,35
8 Мень Михаил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 63,26 55,37
9 Никифоров Николай Министр связи и массовых коммуникаций 54,40 34,39
10 Мединский Владимир Министр культуры 50,43 38,57
11 Приходько Сергей Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства 40,78 145,19
12 Топилин Максим Министр труда и социальной защиты 28,74 35,75
13 Козак Дмитрий Заместитель председателя правительства 26,25 36,40
14 Пучков Владимир Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 24,00 20,34
15 Шойгу Сергей Министр обороны 21,04 22,70
16 Новак Александр Министр энергетики 17,51 19,55
17 Орешкин Максим Министр экономического развития 16,99 16,91
18 Голодец Ольга Заместитель председателя правительства 15,63 23,17
19 Ткачёв Александр Министр сельского хозяйства 15,63 56,47
20 Рогозин Дмитрий Заместитель председателя правительства 12,15 16,14
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Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»
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