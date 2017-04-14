Рейтинг доходов правительства – 2016
В этом году среди министров сменился лидер по доходам
В 2016 г. в правительстве сменился лидер по доходам
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.
20 членов правительства, получивших самый высокий доход
|№
|Фамилия, имя
|Должность
|Семейный, млн руб.
|2016
|2015
|1
|Кузнецов Лев
|Министр по делам Северного Кавказа
|614,88
|58,75
|2
|Абызов Михаил
|Министр
|520,92
|456,26
|3
|Трутнев Юрий
|Заместитель председателя правительства - полпред президента в ДВФО
|357,78
|154,64
|4
|Мантуров Денис
|Министр промышленности и торговли
|133,85
|149,87
|5
|Шувалов Игорь
|Первый заместитель председателя правительства
|132,91
|189,71
|6
|Силуанов Антон
|Министр финансов
|95,44
|34,40
|7
|Дворкович Аркадий
|Заместитель председателя правительства
|85,29
|148,35
|8
|Мень Михаил
|Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|63,26
|55,37
|9
|Никифоров Николай
|Министр связи и массовых коммуникаций
|54,40
|34,39
|10
|Мединский Владимир
|Министр культуры
|50,43
|38,57
|11
|Приходько Сергей
|Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства
|40,78
|145,19
|12
|Топилин Максим
|Министр труда и социальной защиты
|28,74
|35,75
|13
|Козак Дмитрий
|Заместитель председателя правительства
|26,25
|36,40
|14
|Пучков Владимир
|Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
|24,00
|20,34
|15
|Шойгу Сергей
|Министр обороны
|21,04
|22,70
|16
|Новак Александр
|Министр энергетики
|17,51
|19,55
|17
|Орешкин Максим
|Министр экономического развития
|16,99
|16,91
|18
|Голодец Ольга
|Заместитель председателя правительства
|15,63
|23,17
|19
|Ткачёв Александр
|Министр сельского хозяйства
|15,63
|56,47
|20
|Рогозин Дмитрий
|Заместитель председателя правительства
|12,15
|16,14
Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»