Рейтинг доходов правительства – 2016

В 2016 г. в правительстве сменился лидер по доходам

В этом году среди министров сменился лидер по доходам

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.

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