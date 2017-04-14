Рейтинг доходов чиновников Кремля – 2016
Самый высокий семейный доход по-прежнему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Самый высокий семейный доход по-прежнему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» публикуют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.
10 руководителей администрации президента, получившие самый высокий доход
|№
|Фамилия, имя
|Должность
|Семейный доход, млн. руб.
|2016
|2015
|1
|Дмитрий Песков
|Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента
|133,63
|125,77
|2
|Сергей Кириенко
|Первый замруководителя администрации
|85,84
|133,98
|3
|Юрий Ушаков
|Помощник президента
|45,15
|7,78
|4
|Артур Муравьев
|Полномочный представитель президента в Совете Федерации
|36,61
|40,66
|5
|Дмитрий Ливанов
|Спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной
|35,29
|53,90
|6
|Николай Патрушев
|Секретарь Совета безопасности РФ
|33,86
|34,01
|7
|Игорь Левитин
|Помощник президента
|33,28
|36,31
|8
|Константин Чуйченко
|Помощник президента – начальник Контрольного управления Президента
|32,28
|37,69
|9
|Наиль Мухитов
|Помощники Секретаря Совета Безопасности
|28,19
|0,00
|10
|Александр Смирнов
|Начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям
|23,99
|17,83
Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»