Власть

Рейтинг доходов чиновников Кремля – 2016

Самый высокий семейный доход по-прежнему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Самый высокий семейный доход по-прежнему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Самый высокий семейный доход по-прежнему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Е. Разумный / Ведомости

«Ведомости» публикуют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.

10 руководителей администрации президента, получившие самый высокий доход

Фамилия, имя Должность Семейный доход, млн. руб.
2016 2015
1 Дмитрий Песков Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента 133,63 125,77
2 Сергей Кириенко Первый замруководителя администрации 85,84 133,98
3 Юрий Ушаков Помощник президента 45,15 7,78
4 Артур Муравьев Полномочный представитель президента в Совете Федерации 36,61 40,66
5 Дмитрий Ливанов Спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной 35,29 53,90
6 Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ 33,86 34,01
7 Игорь Левитин Помощник президента 33,28 36,31
8 Константин Чуйченко Помощник президента – начальник Контрольного управления Президента 32,28 37,69
9 Наиль Мухитов Помощники Секретаря Совета Безопасности 28,19 0,00
10 Александр Смирнов Начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям 23,99 17,83
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Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»
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