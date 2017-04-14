Доходы правительства – наглядно

Сергей Фадеичев/ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости

Семейный доход министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в 2016 г. – 614,9 млн руб. Самый новый и перспективный курорт Северного Кавказа – «Архыз». На годовой доход министра можно купить около 300 000 скипассов на один выходной день в невысокий сезон. Учитывая такое количество, на «Архызе» могли бы покататься на лыжах или сноубордах жители крупного города

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