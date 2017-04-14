Доходы правительства – наглядно
Сколько зарабатывают министры в пересчете на предметы их специализации
Семейный доход министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в 2016 г. – 614,9 млн руб. Самый новый и перспективный курорт Северного Кавказа – «Архыз». На годовой доход министра можно купить около 300 000 скипассов на один выходной день в невысокий сезон. Учитывая такое количество, на «Архызе» могли бы покататься на лыжах или сноубордах жители крупного города
1/10
Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов отчитался о доходе в размере 520,9 млн руб. Открытое правительство – это «система механизмов и принципов, обеспечивающих открытость и подотчетность органов власти, прозрачность государственных расходов и многое другое», – говорится на его сайте. Учитывая это, доход Абызова измерили в листовом стекле. Основываясь на данных Росстата, это 12 850 кв. м
2/10
Юрий Трутнев – заместитель председателя правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе задекларировал семейный доход в размере 357,8 млн руб. На эти деньги можно купить примерно 56 800 камчатских крабов, учитывая цены в московских магазинах
3/10
Семейный доход за 2016 г. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – 133,8 млн руб. Это примерно 400 Lada Granta в базовой комплектации
4/10
Первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов задекларировал семейный доход в размере 132,9 млн руб. Министр среди прочего курирует в стране жилищное строительство. В пересчете на среднюю стоимость квартиры в новостройках это примерно 2500 кв. м, или чуть больше 40 квартир
5/10
Семейный доход министра финансов Антона Силуанова – 95,4 млн руб. Если бы министру выплатили эту сумму 10-рублевыми монетами, получилось бы почти 17 тонн или 21 км монет, выложенных в ряд плотно друг к другу
6/10
Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович задекларировал семейный доход в размере 85,3 млн руб. Дворкович курирует в том числе и РЖД. Пересчитывая на прибыль концерна, это лишь 0,02% ее части, или примерно 19 000 билетов Москва - Санкт-Петербург на «Сапсане»
7/10
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отчитался о доходе в размере 63,3 млн руб. Это 492 000 куб. м горячей воды (492 млн л), исходя из средней стоимости по России
8/10
Семейный доход министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова в 2016 г. – 54,4 млн руб. Это стоимость примерно 1000 iPhone 7 или абонентская плата за доступ к интернету 95 000 точек, исходя из средней стоимости по России, указанной в Росстате
9/10
Министр культуры Владимир Мединский указал доход в размере 50,4 млн руб. Это примерно 200 000 билетов в кино
10/10