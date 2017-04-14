Шоу Трампа против шоу Путина

С выходом Дональда Трампа на большую политическую сцену у Владимира Путина появился достойный соперник в умении совершать направленные медийные взрывы.

Непосредственный военный результат ракетной атаки США на сирийскую авиабазу Шайрат гораздо менее значим, чем ее политический эффект, растиражированный и многократно усиленный медийной подачей. Эффект «матери всех бомб», сброшенной вчера на востоке Афганистана, пока неизвестен, но медийный результат обещает стать подавляющим.

Впервые за много лет российское руководство оказалось в том самом положении, в которое оно не раз ставило своих «уважаемых зарубежных партнеров»: Кремль был поставлен перед громким, медийно значимым фактом, на который должен был реагировать.

Девиз медийного политика можно было бы сформулировать так: «Мы не можем ждать милостей от прессы, взять их у нее – наша задача». (Это слова, известные каждому, кто успел запомнить советскую реальность. Они принадлежат русскому советскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину, только у него вместо слова «пресса» было слово «природа».) Советские вожди пытались менять природу и проиграли. Постсоветские, осознав эту ошибку, решили учиться менять не реальность, а ее восприятие.

Путин – один из крупнейших мастеров этого искусства. Судя по всему, ему не интересны экономика и политика, даже сила и власть как таковые. Но ему интересно все, что позволяет проецировать силу и власть на воображаемый экран, который хорошо виден целевой аудитории. Если внутренние российские медиа можно было просто поставить под контроль, то международные – никак, поэтому медийные успехи Кремля впечатляют.

Но нужно признать, что успехи Трампа в этой области впечатляют еще больше. Все-таки ему приходится иметь дело с многоплановой и разнообразной медийной средой в собственной стране, в которой издатели, редактора и журналисты привыкли считать себя одной из ветвей власти. Вероятно, Трампу, регулярно оказывавшемуся главным героем медийных скандалов, помогает обретенная в боях «толстая кожа».

В конце концов он, как и Путин, не победил прессу, а сам ею стал. Только добился он этого своим путем. Путин напрямую приходит в каждый дом посредством управляемых им самим государственных СМИ. Трамп добивается того же с помощью социальных сетей – он не раз повторял, что его твиты, которые летят поверх голов любых посредников, включая традиционную прессу, – его конкурентное преимущество. Способность этих сигналов пробивать фильтры человеческого восприятия важнее их содержания, которое меняется в зависимости от ситуации. Резкая перемена политики Трампа в отношении режима Асада и опосредованно в отношении российского режима – лишь последняя такая перемена в числе множества.

Работая на телевидении, он не мог не заметить, что в мире впечатлений и эмоций, созданном телевидением, действие – это медийное действие, а успех – это успех шоу. Не очень важно, что ты говорил во вчерашней серии, важно, чтобы новая серия собрала хороший рейтинг. Трамп, конечно же, не считает себя ни лживым, ни непоследовательным. Нельзя исключать, что он успел взять уроки и у самого Путина. Все-таки Путин как большой медийный политик гораздо старше Трампа.

Так или иначе, мы находимся в ситуации, где лидеры двух больших стран играют в игры с медийной и «обычной» реальностями. Источники мастерства и стили игры у них разные. Общее только в самой осознанности медийного образа и в умении искажать, замутнять и прятать «немедийную реальность» как можно дальше от глаз аудитории.

Мы имеем дело с конкуренцией двух шоу – шоу Путина и шоу Трампа. То, что это только шоу, не должно нас успокаивать, ведь успех таких шоу достигается глубоким пренебрежением к средствам ради убийственного впечатления. Все, что стреляет и убивает по-настоящему, – тоже средства достижения впечатления.