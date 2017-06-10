WSJ узнала о тайных переговорах России и США по Сирии

Представители России и США провели как минимум две тайные встречи, на которых обсуждали зоны деэскалации в Сирии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры проходили в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей.

Еще одна встреча должна была состояться в Аммане на этой неделе, но участники переговоров не смогли согласовать время, знают собеседники издания. Они отмечают, что дальнейшие переговоры по Сирии находятся под угрозой срыва из-за нарастающего напряжения между Дамаском и Вашингтоном.

Представители Госдепартамента США и посольства России в Вашингтоне пока никак не прокомментировали информацию.

В мае Турция, Иран и Россия подписали меморандум о создании в Сирии пяти зон деэскалации. Их границы должны быть установлены к 4 июля, срок действия документа — полгода при возможности продления. На границах будут сформированы зоны безопасности с контрольно-пропускными пунктами.