Мир в Сирии должен начаться с пяти особых зон

В четверг в столице Казахстана Астане руководители делегаций Турции, Ирана и России в присутствии делегатов сирийской вооруженной оппозиции подписали меморандум о создании в Сирии пяти зон деэскалации. Принятие этого документа анонсировали в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Сочи. Два представителя оппозиции покинули зал до подписания. В церемонии участвовали также представитель госдепартамента США и спецпредставитель генсека ООН по сирийскому вопросу Стаффан де Мистура.

По сообщению «Интерфакса», меморандум предусматривает установление границ пяти зон к 4 июля, а срок действия документа – полгода при возможности продления. Снаружи зон деэскалации будут организованы зоны безопасности с контрольно-пропускными пунктами, через которые будет проходить гражданское население и доставляться гуманитарная помощь. Использование вооружений, в том числе применяемого сторонами конфликта с летательных аппаратов, в этих зонах прекращается (авиация стран-гарантов не упоминается), при этом конкретные механизмы контроля будут доработаны. Гарантам предстоит разработать механизм разграничения террористических группировок (упомянуты запрещенные в России ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида») от сил умеренной оппозиции. Документ вступает в силу 5 мая.

Реджеп Эрдоган президент Турции Есть предложение создать зоны деэскалации конфликта в Идлибе и еще пяти районах Сирии. Я надеюсь, что если это будет сделано, то 50% сирийской проблемы могут быть решены.

Территориально эти зоны определены (без границ), но названы не все. Руководитель российской делегации Александр Лаврентьев заявил журналистам, что одной из таких зон является Восточная Гута – анклав боевиков фактически в пригороде столицы Сирии Дамаска. Эрдоган говорил, что одна из зон расположена в провинции Идлиб. Остальные три, по словам человека, близкого к Минобороны России, тоже расположены на севере у границы с Турцией. По его словам, против создания зон выступают просаудовские группировки, а будущее этой инициативы зависит от российско-турецкого взаимопонимания. Пока разногласия между Москвой и Анкарой сохраняются. Эрдоган в Сочи заявил, что Турция не допустит присутствия вражеских организаций на своих южных границах и не делает разницы между террористами. Россия же, как отметил Путин, готова бороться со всеми террористическими группами из списка ООН, но в него не входят курдские отряды YPG, которые также поддерживают США.

Россия и Турция нужны друг другу для долговременного разрешения кризиса в Сирии, но поддержка Москвой курдов вставляет палки в колеса урегулирования, убежден профессор университета Bilkent в Анкаре Сечкин Костем: «Для Турции сейчас главная проблема – поддержка Россией боевых отрядов YPG, особенно в провинции Африн, которая находится прямо у турецкой границы. YPG – ответвление Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической и в США, и в ЕС, и Анкара этот вопрос ни на помидоры, ни на что другое разменивать не будет».