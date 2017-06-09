Пентагон высоко оценил роль России в ослаблении напряженности на юге Сирии

Действия России помогли избежать эскалации напряженности между силами международной коалиции и просирийскими формированиями на юге Сирии в районе города Ат-Танф, заявил представитель Пентагона США Джеффа Дэвиса.

Россия помогла установить контакты между сторонами. «Россия помогла передавать сообщения и уладить ситуацию, и мы надеемся на то, что это продолжится», - заявил он.

В июне силы коалиции несколько раз наносили удары по позициям проправительственных сил Сирии в районе Ат-Танфа под предлогом устранения угрозы сирийским оппозиционным формированиям.