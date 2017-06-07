Лавров назвал удар коалиции США нарушением суверенитета Сирии

Удар коалиции, возглавляемой США, по проправительственным силам в Сирии - это акт агрессии, нарушающий суверенитет республики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность САР и, вольно или невольно, но направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами. Это вызывает у нас озабоченность», - пояснил министр.

Лавров также отметил, что объявление «деконфликтных территорий» в Сирии без согласия Дамаска нелегитимно.

«Одностороннее, без согласия Дамаска, объявление неких деконфликтных территорий считаем нелегитимным. Надеемся, что коалиция будет следовать достигнутому с нами пониманию, что зоны деэскалации должны быть в своих деталях согласованы со всеми заинтересованными сторонами», - уточнил Лавров.

По его словам, Россия, Иран и Турция продолжают работу над деталями функционирования зон деэскалации в Сирии.