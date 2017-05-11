Россия нарастила группировку ВМФ у берегов Сирии

На момент удара крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому «Шайрат» в Сирии 7 апреля в Средиземном море отсутствовали российские военные корабли, способные организовать слежение за нанесшими удар американскими эсминцами, не было там и кораблей с ракетным вооружением, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Министерству обороны России. В Средиземном море в этот момент было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота, говорит собеседник.

Зато сразу после удара 7 апреля пролив Босфор в направлении Средиземного моря, по данным турецкого споттерского сайта turkishnavy.net, пересек новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», и до сих пор информации о его проходе в обратном направлении не было. В конце апреля из Балтики в Черное море отправился однотипный фрегат «Адмирал Эссен» (второй из трех фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота калининградским заводом «Янтарь»): он должен был перейти на место службы в Черное море еще в прошлом году, но получил повреждения при швартовке и находился в ремонте. Как сообщило Минобороны России 5 мая, «Адмирал Эссен» прошел Гибралтар и начал службу в составе соединения ВМФ России в Средиземном море.

Сергей Лавров в Вашингтоне Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом. Главной темой переговоров, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, должна была быть борьба с терроризмом и урегулирование конфликта в Сирии.

27 апреля Минобороны сообщило, что большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота, который находится на боевой службе с середины прошлой осени, обогнув Африку, тоже вошел в Гибралтар. И наконец, 5 мая Минобороны сообщило, что в Гибралтар вошла дизельная подлодка «Краснодар», которая прибудет к месту базирования на Черном море в июне. Эта подлодка была построена для Черноморского флота и тоже должна была быть сдана в прошлом году, но задержалась на Балтике после навигационной аварии и ремонта на заводе-изготовителе «Адмиралтейская верфь» в Петербурге. Два фрегата проекта 11356 и «Краснодар» располагают возможностью суммарного залпа 36 крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям (американские эсминцы запустили 7 апреля 60 ракет, из которых долетело 58).

Кроме того, 9 мая в сюжете о параде в честь Дня Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии по телеканалу Russia Today были показаны стоявшие вдали самолеты А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и два разведывательных самолета Ил-20.

По мнению полковника запаса Виктора Мураховского, дополнительное развертывание кораблей и самолета А-50 вызвано необходимостью усилить разведывательные возможности и российское военное присутствие в целом в связи с заключением в Астане соглашения о создании в Сирии зон деэскалации, которое многим не нравится. По словам человека, близкого к Минобороны России, это действительно стало причиной усиления группировки ВМФ – наряду с отсутствием каких-либо серьезных морских сил во время американского ракетного удара 7 апреля. Кстати, 4 мая ТАСС со ссылкой на российские «военно-дипломатические источники» (т. е. военную разведку) сообщил, что в Сирии якобы снимается инсценировка химической атаки, в которой планируется обвинить правительство. А именно обвинения Дамаска в такой атаке стали для США поводом для нанесения удара 7 апреля. Но 6 мая ТАСС со ссылкой на тот же источник сообщил, что эти съемки прекращены.