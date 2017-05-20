США не повторят удар по Сирии, если не будет угрозы американским силам

В Пентагоне назвали условие, при котором США не повторят удар по правительственным силам Сирии, передает Reuters. «Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Накануне стало известно, что США нанесли авиаудар по правительственным силам в Сирии. Возглавляемая США коалиция объяснила, что удар был нанесен по «проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе».

В российском МИДе действия США назвали неприемлемыми. «Чтобы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным. Это очередное грубое нарушение суверенитета САР», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.