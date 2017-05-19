Лавров назвал авиаудар США по сирийским войскам противозаконным

Удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является нелегитимным и противозаконным вне зависимости от того, что было его причиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сам удар по позициям проправительственных сил Сирии был оправдан со стороны американского командования тем, что эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной», - сказал министр.

«Чтобы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным, - подчеркнул Лавров. - Это очередное грубое нарушение суверенитета САР».

Министр также добавил, что у него нет информации о том, что Вашингтон предупреждал Москву перед нанесением удара.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по правительственным силам в Сирии. Возглавляемая США коалиция объяснила, что удар был нанесен по «проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе».