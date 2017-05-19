В российском МИДе назвали неприемлемым удар США по сирийским военным

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал неприемлемым удар возглавляемой США коалиции по сирийским правительственным силам. «Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса. Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии. И, конечно, не способствует политическому процессу», — сказал Гатилов.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по правительственным силам в Сирии. Возглавляемая США коалиция объяснила, что удар был нанесен по «проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе».