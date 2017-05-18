США нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии - Reuters

США нанесли авиаудар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как те предприняли действия против проамериканских сил, Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Перед тем, как был нанесен авиаудар, автоколонна добровольческого отряда, воюющая на стороне сирийского правительства, выступила против вооруженной группировки, поддерживаемой США.

Американские военные нанесли удар после предупредительных выстрелов, уточнил источник. Инцидент произошел недалеко от города Эт-Танф, возле границы с Иорданией.