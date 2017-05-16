США расширили санкционный список по Сирии

Власти США расширили санкционный список в отношении Сирии, в него были включены физические и юридические лица, передает ТАСС со ссылкой на материалы минфина США.

В частности санкции были введены против Мухаммед Аббас, Самир Сахир Дервиш, Ихаб Махлуф, Ияд Махлуф, Мухаммед бен Мухаммед Фарис Кувайдир, а также компаний Al-Ajnihah, SCIT и Barly Off-Shore, благотворительного фонда Al-Bustan и банка Cham Islamic Bank.

Санкции введены «в ответ на продолжающиеся акты насилия правительства Сирии в отношении его собственных граждан».