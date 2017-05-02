Будь как Россия
- Николай Эппле
- / Ведомости
Турция догоняет Россию по уровню неэффективности институтов, говорится в докладе Moody’s Investors Service. Рейтинг обеих стран сейчас равен Ba1, для России был недавно повышен с «негативного» до «стабильного», а для Турции понижен со «стабильного» до «негативного».
По данным доклада, турецкая экономика более диверсифицирована и обладает большим потенциалом роста (в первую очередь благодаря лучшей демографической ситуации), однако российская экономика больше и богаче. При этом в обоих случаях отсутствие необходимых структурных реформ заметно тормозит экономический рост: в ближайшие четыре года аналитики Moody’s ожидают роста реального ВВП на 3% в Турции и на 1,5% в России.
Турция демонстрирует большую работоспособность институтов, однако разрыв быстро сокращается. Рейтинг качества государственного управления (Worldwide Governance Score) у России заметно ниже, чем у Турции, но быстрая и эффективная реакция на падение нефтяных цен и санкции говорит о способности России успешно адаптироваться. В то же время сомнения в независимости госинститутов и атака на права и свободы в Турции после подавления попытки госпереворота в июле 2016 г. привели к резкому усилению рисков, связанных с коррупцией, непрозрачностью институтов, неэффективностью управления и функционированием судебной системы.
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