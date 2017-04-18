От редакции
Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: От редакции: Референдум о расколе

Особый турецкий путь

Какое будущее выбрала Турция на референдуме

Малоубедительная победа Реджепа Эрдогана на референдуме по изменению конституции отражает раскол турецкого общества. Чтобы выстроить максимально персоналистский режим, турецкому президенту придется что-то делать с половиной избирателей.

По официальным данным, за поправки в конституцию, которые приведут к превращению Турции из парламентской республики в суперпрезидентскую (см. статью на стр. 03), проголосовало чуть более 51%, против – почти 49%. Победа сторонников Эрдогана показывает ренессанс традиционалистских настроений и создает некоторую угрозу светскому характеру государства, отмечает заведующий сектором Турции Института востоковедения РАН Наталья Ульченко.

Эрдоган использовал демократические процедуры в начале 2000-х гг., когда он оседлал настроения жителей глубинки, недовольных дальнейшим строительством светского государства и ускорившимся с 1990-х гг. укоренением европейских институтов в стране. Но в июне 2015 г. его Партия справедливости и развития получила на парламентских выборах 40,8% голосов, потеряла абсолютное большинство и вынуждена была маневрировать для создания правительства. Очень кстати для Эрдогана пришлась попытка переворота в июле 2016 г., после которой в стране начались массовые репрессии. Эрдоган стремится жестко контролировать и ослабить армию, которая с начала 1920-х гг. была опорой светского государства, отмечают в книге «Турецкая военная машина: сила и слабость» Руслан Пухов и Михаил Барабанов. После попытки переворота из армии были уволены более 3600 офицеров из 39 000.

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