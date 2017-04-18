Особый турецкий путь

Малоубедительная победа Реджепа Эрдогана на референдуме по изменению конституции отражает раскол турецкого общества. Чтобы выстроить максимально персоналистский режим, турецкому президенту придется что-то делать с половиной избирателей.

По официальным данным, за поправки в конституцию, которые приведут к превращению Турции из парламентской республики в суперпрезидентскую (см. статью на стр. 03), проголосовало чуть более 51%, против – почти 49%. Победа сторонников Эрдогана показывает ренессанс традиционалистских настроений и создает некоторую угрозу светскому характеру государства, отмечает заведующий сектором Турции Института востоковедения РАН Наталья Ульченко.

Эрдоган использовал демократические процедуры в начале 2000-х гг., когда он оседлал настроения жителей глубинки, недовольных дальнейшим строительством светского государства и ускорившимся с 1990-х гг. укоренением европейских институтов в стране. Но в июне 2015 г. его Партия справедливости и развития получила на парламентских выборах 40,8% голосов, потеряла абсолютное большинство и вынуждена была маневрировать для создания правительства. Очень кстати для Эрдогана пришлась попытка переворота в июле 2016 г., после которой в стране начались массовые репрессии. Эрдоган стремится жестко контролировать и ослабить армию, которая с начала 1920-х гг. была опорой светского государства, отмечают в книге «Турецкая военная машина: сила и слабость» Руслан Пухов и Михаил Барабанов. После попытки переворота из армии были уволены более 3600 офицеров из 39 000.