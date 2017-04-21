Канада в связи с химической атакой в Идлибе ввела санкции против 17 сирийских чиновников

Канада расширила санкции в отношении Сирии. В черный список включены 17 сирийских чиновников и пять юридических лиц. Причина расширения санкционного списка - применение якобы сирийскими властями химического оружия в провинции Идлиб.

«Санкции затрагивают 17 высокопоставленных чиновников режима Асада и пять организаций, связанных с применением химического оружия в Сирии», - говорится в заявлении МИД Канады.

Власти Канады хотят усилить давление на Сирию, чтобы руководство страны «немедленно прекратило повторяющиеся и ужасные атаки против собственного населения».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака. В результате распыления едкого вещества погибли около 100 человек. Сирийские власти отвергают обвинения в атаке.