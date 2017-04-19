Директор ОЗХО подтвердил использование в Идлибе зарина или его аналога

В Идлибе 4 апреля использовался зарин или аналогичное запрещенное отравляющее вещество, заявил директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. Как передает Reuters, его слова передала британская делегация организации. Узюмджю сослался на результаты проведенного анализа.

Ранее об использовании в Идлибе зарина заявили турецкая и британская лаборатории.

ОЗХО - подразделение ООН, которое получило Нобелевскую премию мира за решение проблемы сирийского химического оружия по рецепту, предложенному президентом Владимиром Путиным. Она контролировала уничтожение или вывоз отравляющих веществ из Сирии - действия, которые Дамаск обязался совершить перед угрозой военной операции со стороны США.

В Минобороны России только накануне заявили, что никаких доказательств применения химоружия в Идлибе нет, если не считать два видеоролика «Белых касок», наблюдательной организации. Как отметил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, ни один житель Хан-Шейхуна, ни один эксперт «Белых касок» за прошедшие две недели не обращался с жалобами на отравление и не просил помощи «специфическими медикаментами, антидотами, дезактивантами».

По версии западных стран, 4 апреля в Хан-Шейхуне был использован зарин и ответственность на этом лежит на сирийских правительственных войсках. Кремль не видит оснований доверять информации независимых организаций, таких как «Белые каски», и считает, что ни у США, ни у других западных стран не могло быть достоверной информации о виновниках инцидента, говорил 6 апреля пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его оценке, инцидент с химической атакой в провинции Идлиб террористы и оппозиция могут использовать для делегитимизации руководства страны, а разногласия по Сирии вряд ли могут повлиять на отношения России и США.