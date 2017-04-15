Сирийский генерал рассказал о наличии химоружия у властей Сирии

Генерал Захер ас-Сакат, бежавший из Сирии в 2013 г., рассказал о наличии химического оружия у правительственных войск, пишет британская газета Daily Telegraph. «Они признали наличие только 1300 т, но мы знаем, что на самом деле у них было почти в два раза больше. У них было как минимум 2000 т. Как минимум», — заявил генерал.

По словам Захера ас-Саката, речь идет о зарине, прекурсорах, авиационных бомбах, несущих химические заряды, и о химических боеголовках для ракет типа «Скад». Боеприпасы, по его данным, за несколько недель до прибытия инспекторов ОЗХО были вывезены в город Джабла и в пункты возле Хомса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение, почему генерал, зная о химоружии, так долго скрывал эту информацию. «Я видел сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что убежал он в 2013 г. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Лавров.

По словам министра, «на основе этой договоренности уже в 2014 г. ОЗХО получила от сирийского правительства данные о запасах химического оружия, верифицировала их в том же 2014 г.».