Ракетный удар США не изменил положение на сирийских фронтах

За неделю, прошедшую после американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, наступление правительственных ­войск не остановилось, не изменился и характер действий союзников США среди сирийской оппозиции и американских сил спецназначения, говорит человек, близкий к Министерству обороны России. Это может означать, что даже если американский удар имел целью ослабление войск президента Башара Асада, то на практике этого не видно, отмечает собеседник «Ведомостей».

Действительно, контрнаступление сирийской армии против ряда джихадистских группировок в районе Хамы продолжается, хотя и крайне низкими темпами, согласен полковник запаса Виктор Мураховский. Очень медленно развивается и наступление сирийских войск против отрядов ИГИЛ (запрещено в России) в районе Пальмиры. По мнению эксперта, можно сказать, что боеспособность сирийской армии в ходе проведенного ею в начале этого года контрнаступления на Пальмиру в России переоценили. Но таким же медленным темпом наступают и поддержанные американской коалицией сирийские курды, и иракская армия в Мосуле, подчеркивает он: в западном Мосуле на взятие одного городского квартала может уходить по несколько дней.

ВВС США и союзников продолжают наносить удары по ИГИЛ, а Воздушно-космические силы России по-прежнему поддерживают наступление в районе Пальмиры, а также наносят удары на севере и юге Сирии по другим террористическим группировкам, говорит человек, близкий к Минобороны. В четверг сирийское госинформагентство САНА со ссылкой на сирийский генштаб сообщило, что ВВС американской коалиции нанесли удар по военным складам ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора, что привело к выбросу химических веществ и поражению сотен мирных граждан. Однако представитель коалиции назвал это дезинформацией, а представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что не располагает такой информацией и она проверяется с помощью беспилотника.

Россия после удара США обещала помочь Сирии с укреплением ПВО. Помощь будет оказана в воссоздании систем управления и ремонте имеющихся средств, о поставках новых комплексов речь не идет, поясняет человек, близкий к Минобороны.