Сотни человек погибли при ударе коалиции США по химическим складам – ВС Сирии

Коалиция под эгидой США нанесла удар с воздуха по штабу и складам с химическим оружием

Коалиция под эгидой США нанесла удар с воздуха по штабу и складам с химическим оружием террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зором. Погибли сотни людей, в том числе мирные жители, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распространенное сирийским государственным агентством SANA заявление Генштаба ВС Сирии.

Независимого подтверждения этой информации не поступало. Представитель штаба коалиции полковник ВВС Джон Дориан назвал сообщения SANA ложными, а также «повторной и намеренной дезинформацией». Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что у него нет данных о гибели людей и характере удара в Дейр-эз-Зоре. Минобороны отправило на место событий беспилотники, отметил Конашенков. «Заявление сирийского режима, вероятно, будет воспринято наблюдателями как попытка Дамаска отвлечь внимание от предполагаемой химической атаки на собственный народ», - пишет The Independent.

«Самолеты так называемой коалиции под руководством США в 17.30–17.50 [среды 12 апреля] нанесли удар по складу ИГ, на котором находилось много иностранных наемников. После ударов появились облака белого и затем желтого дыма, что указывает на наличие большого количества ядовитых веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30», – цитирует «Спутник» текст заявления. По мнению ВС Сирии, это подтверждает, что у террористов ИГ и (также запрещенной в России) «Джабхат ан-Нусры» есть химическое оружие и они способны его получать, перемещать и применять.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что любое использование химического оружия в Сирии является нетерпимым, и подчеркнул, что приоритетом США в Сирии является борьба с ИГ. Ракетный удар США 7 апреля по аэродрому ВВС Сирии, с которого, как считают США, был нанесен химический удар по провинции Идлиб 4 апреля, был разовой акцией, сказал Мэттис.

Перед вчерашней встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент России Владимир Путин сказал, что у него есть информация о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии. «У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», – сказал Путин на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой после переговоров в Кремле.