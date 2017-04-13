США перехватили переговоры сирийских военных о химатаке в Идлибе – CNN

Американские разведслужбы перехватили переговоры сирийских военных со специалистами о химическом оружии, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным канала, в ходе переговоров обсуждалась готовившаяся атака в Идлибе.

«США не знали заранее о готовящейся атаке, подчеркнул чиновник. США собирают такой большой объем сообщений в странах вроде Сирии и Ирака, что материал часто не обрабатывается, если не произойдет какое-либо конкретное событие, требующее от аналитиков изучить разведматериал», – говорится в сообщении телеканала. Детали переговоров не раскрываются.

Источники канала отметили, что у них нет сомнений в том, что ответственность за атаку несет президент Сирии Башар Асад. При этом они добавили, что у разведки нет данных о том, что «российские военные или разведка вступали в коммуникации по поводу атаки». По словам источника, «русские гораздо более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехватов».

Химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошла 4 апреля, в результате погибло почти 100 человек. США считают виновными в произошедшем власти Сирии. В ответ США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.