Тиллерсон: у США нет информации о причастности России к химической атаке в Сирии

Вашингтон не располагает информацией о том, что Россия могла быть причастна к химической атаке в Идлибе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В чем мы уверены, так это в наших выводах, что удар был совершен, был запланирован и реализован силами Асада [Башара Асада]», - подчеркнул госсекретарь.

Лавров со своей стороны подчеркнул, что попытки принятия в Совете Безопасности ООН резолюции по химической атаке в Идлибе, которая обвиняет в произошедшем Дамаск, контрпродуктивны. Он напомнил, что Россия настаивает на «объективном и непредвзятом, честном» расследовании.

По его словам, в США также готовы поддержать расследование химической атаки. Москва призывает предоставить доказательства причастности Дамаска к инциденту , а также рассчитывает на то, что «имеющиеся у ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно».