Путин сообщил о подготовке новых провокаций с химическим оружием в Сирии

У России есть информация, что провокация с химическим оружием в сирийском Идлибе может повториться и в других районах этой страны. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, президент России Владимир Путин.

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой (цитата по «Интерфаксу»).

Путин также отметил, что ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 г., когда США демонстрировали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. По его словам, Москва собирается добиваться от структур ООН расследования недавнего инцидента.

Между тем в Генштабе ВС России заявили, что, по имеющимся данным, боевики завозят в районы Хан-Шейхуна, аэродрома «Джира», Восточной Гуты и западнее Алеппо отравляющие вещества, передает «РИА Новости».

Ранее западные СМИ сообщили, что 4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб была произведена химическая атака, в результате которой погибли не менее 70 человек, в том числе дети. Пострадали порядка 100 человек. По свидетельству очевидцев, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин.

США и их союзники обвинили в этом власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение. Ответом на химическую атаку стало то, что 8 апреля американские эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Удар по «Аш-Шайрату» отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, подчеркнул впоследствии президент США Дональд Трамп.